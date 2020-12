FESTIVAL CINE REGIONE CAMPANIA "Cinema esteso" fino al Vesuvio X edizione online di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” direttamente dalla Biennale 77 film e incontri parternopei della critica fino a domenica 20 dicembre. Ieri ha aperto il documentarista americano Premio Oscar e Leone d'Oro Frederick Wiseman

Il festival dell'autunno natalizio è tutto in streaming su MYmovies e il “live delle 19” anche sul portale “veneziaanapoli” per 20 opere 'veneziane' e 30 ospiti internazionali in replica sui social a cura di Antonella di Nocera. Approfondimenti con i protagonisti del cinema americano, europeo, turco e nordafricano, giapponese e cinese per l'Oriente nelle giornate internazionali della critica e degli autori spazio anche al fuori concorso con I AM GRETA di Nathan Grossman sulla Thumberg da vicino. Giornata domenicale di chiusura tutta dedicata ai cortometraggi della sezione SIC@SIC ci saranno anche Andrea Segre documentarista veneziano presente alla Biennale77 e Alessandro Rossellini con il mediometraggio sulla saga di famiglia, THE ROSSELLINIS.

