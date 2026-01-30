Cinema: filmare la libertà alla francese

L'esordio filmico in presa diretta a spalla, doppiato, e montato a scatti di Jean-Luc Godard scritto da Truffaut cambia definitivamente il cinema moderno: a quel punto ogni scelta è permessa e possibile nella storia: rifare tutto ciò che fino ad allora era già stato fatto, integrandolo... Un film che regge il tempo e supera le mode come ogni follia considerata utopia diventa il sogno di una cosa girata e fatta, stop: il resto è venuto dopo gli anni 60. Filmare così è un modo di dire la vita, uno sguardo, che scorre come la pellicola salvo poi essere fermata, riavvolta, tagliata: rifatta come vera... e la chiamano libertà.







