TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:01 Multe per sosta sui parcheggi disabili, numeri in calo a San Marino 16:44 Educazione e odio social, Lonfernini: "Fondamentale il patto Stato-scuola-famiglia, invito tutti alla responsabilità" 15:57 Lupi nel riminese, l'assessore Mammi: "Numericamente sono aumentati" 15:38 La finale dell'Australian Open è Alcaraz-Djokovic 13:46 San Marino RTV, il dg Roberto Sergio: "Puntiamo a diventare la decima rete nazionale" 13:42 Ampliamento aviosuperficie di Torraccia: primo round in aula 12:44 Orientarsi: l'incontro sulle scelte scolastiche future 12:34 Ucraina - Russia: annunciata la “tregua del gelo” di una settimana 11:26 Addio a Tiziana Gallo, madre della giornalista Sara Bucci. Il cordoglio di San Marino RTV e Consulta per l'Informazione
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Cinema: filmare la libertà alla francese

In occasione dell'uscita italiana del film NOUVELLE VAGUE di Richard Linklater torna in sala anche la versione restaurata del capolavoro di Godard “Fino all'ultimo respiro” del '59

di Francesco Zingrillo
30 gen 2026

L'esordio filmico in presa diretta a spalla, doppiato, e montato a scatti di Jean-Luc Godard scritto da Truffaut cambia definitivamente il cinema moderno: a quel punto ogni scelta è permessa e possibile nella storia: rifare tutto ciò che fino ad allora era già stato fatto, integrandolo... Un film che regge il tempo e supera le mode come ogni follia considerata utopia diventa il sogno di una cosa girata e fatta, stop: il resto è venuto dopo gli anni 60. Filmare così è un modo di dire la vita, uno sguardo, che scorre come la pellicola salvo poi essere fermata, riavvolta, tagliata: rifatta come vera... e la chiamano libertà.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura