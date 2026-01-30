EVENTI REGIONE Cinema: filmare la libertà alla francese In occasione dell'uscita italiana del film NOUVELLE VAGUE di Richard Linklater torna in sala anche la versione restaurata del capolavoro di Godard “Fino all'ultimo respiro” del '59

L'esordio filmico in presa diretta a spalla, doppiato, e montato a scatti di Jean-Luc Godard scritto da Truffaut cambia definitivamente il cinema moderno: a quel punto ogni scelta è permessa e possibile nella storia: rifare tutto ciò che fino ad allora era già stato fatto, integrandolo... Un film che regge il tempo e supera le mode come ogni follia considerata utopia diventa il sogno di una cosa girata e fatta, stop: il resto è venuto dopo gli anni 60. Filmare così è un modo di dire la vita, uno sguardo, che scorre come la pellicola salvo poi essere fermata, riavvolta, tagliata: rifatta come vera... e la chiamano libertà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: