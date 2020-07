ESTATE SPETTACOLI Cinema fuori: film d'estate tra Repubblica e Perla Verde Arena Dogana di San Marino e Giardino a Riccione il cinema si sposta all'aria aperta mentre continua fino a fine luglio la mini rassegna del Concordia di Borgo: stasera alle 21, JOJO RABBIT

Film annunciati dalle segreterie proposte in Città, tra turismo e cultura, pellicole all'aria aperta in scenari da UNESCO e in Piazza dei Centomila, a Dogana dal 7 a 15 agosto, il CINEMA SOTTO LE STELLE a cura degli Istituti Culturali. Intanto SAN MARINO CINEMA propone in sala al Concordia la commedia 'ironicomica' sui nazi JOJO RABBIT del talento filmico Taika Waititi (che recita anche alla grande fa il Furher immaginario tutto da ridere) tratta dal bel libro COME SEMI D'AUTUNNO racconta con gli occhi di un bambino (e una ragazzina ebrea) ascesa e discesa... belliche di una dittatura A Riccione l'esperienza, la passione e le novità cinematografiche, di GIOMETTI che dal CinePalace sposta le sue rassegne al Garden sul mare proponendo un primissima in riviera, IL DELITTO MATTARELLA di Aurelio Grimaldi che racconta una parte di storia italiana dimenticata. Un inedito appena uscito in sala tratto dal libro omonimo dello stesso autore. I giovani non sanno chi è PIERSANTI MATTARELLA, massacrato dal terrorismo di mafia a Palermo per l'Epifania del 1980, democristiano fratello maggiore del Presidente della Repubblica italiana. Un film contro l'oblio.

fz



