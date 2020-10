Cinema: i set bolognesi della speranza

Un esempio di come una città possa rappresentare il luogo storico e paesaggistico adatto alla produzione di film e documentari nazionali o regionali di respiro internazionale. Location scelte per il soggetto di Frosi (autore del film su Giovanni Gentile) in accordo con il produttore MOVIE FACTORY, che con IRENE-L'ABBANDONO (storia di una clausura tra sacro e profana tratta dal diario di un vescovo su una monaca inquisita a fine settecento nel bolognese), hanno valorizzato anche turisticamente la regione secondo le scelte della EMILIA-ROMAGNA Film Commission. Inoltre attori e maestranze sono state ingaggiati tra professionisti formati in Emilia (alcune attrici hanno studiato alla scuola di Alessandra Galante Garrone, per esempio). Riconoscimenti, festival e premi, non solo per questa pellicola, danno speranza per il futuro a venire nonostante il blocco odierno delle produzioni e distribuzioni oltreché delle sale. Il comparto pubblico locale continua con oltre 1 milione e 600 euro a finanziare in sinergia con il privato la cultura, l'arte e lo spettacolo, settori nodali per lo sviluppo futuro di un popolo.

Intervista con Ugo Frosi Regista