Cinema: il Concordia riapre sabato in sicurezza.

Da sabato 19 settembre riprenderà, in sicurezza, la programmazione del Cinema Concordia con le nuove uscite, le rassegne più amate e i film più attesi. 'Volevo nascondermi', premiato con il Nastro d’argento 2020, con la regia di Giorgio Diritti aprirà la programmazione sabato 19 alle ore 2.

Martedì 22, alle ore 17.30 e 21, tornerà la rassegna La Grande Arte al Cinema, con il primo di 4 imperdibili appuntamenti: 'Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci', l’eccezionale tour notturno nella sale della mostra su Leonardo.

Seguiranno nelle settimane successive, Tenet, il misterioso film di Christopher Nolan, blockbuster attesissimo, l’appuntamento per la rassegna “Il cinema ritrovato” della Cineteca di Bologna, con 'Elephant man' di David Linch e il docufilm evento della Nexo, Paolo Conte, Via con me, un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso.

Per accedere al cinema, sarà necessario mantenere il distanziamento e indossare le mascherine fino al raggiungimento del posto. Per evitare assembramenti ed attese all’ingresso, si consiglia di acquistare i biglietti on line sul sito www.sanmarinocinema.sm



