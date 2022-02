Cinema: Il viaggio del tempo che ci rimane

VOYAGE OF TIME è una suggestione filmica di Malick (autore della Sottile linea rossa e di The Tree of Life) fatta di immagini straordinarie mai viste prima fruibili anche in IMAX ( a grandezza e risoluzione superiore) lavoro originale già presentato al Festival di Venezia. Un artista della fotografia creativa cinematografica celebra la terra attraverso la scienza esplorando origine, presente e possibile futuro, del pianeta su cui viviamo. La nostra esistenza in quanto ospiti di un mondo pressoché sconosciuto: meraviglioso e misterioso nei cieli e nelle profondità. L'indagine scientifica a conforto della realtà che non esclude la meraviglia per comprendere secondo l'occhio del mestiere del regista. Le collaborazioni con Harvard e la Nasa suffragano la tesi di Malick-Pitt: il cinema, una nuova frontiera, tra scienza e arte. Astronomia, filosofia e biologia, gli strumenti della sceneggiatura che non escludono fisica e antropologia. Solo così lo spettatore può sperimentare la storia della 'dimora' dell'umanità dalle origini alla fine del tempo...

fz