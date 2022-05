Cinema. "Let's kiss. Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile" al Concordia con protagonista e regista

"Let's Kiss. Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile" ieri al Cinema Concordia di San Marino, ad anticipare la giornata internazionale contro l'omofobia, con il protagonista - Franco Grillini - e il regista della pellicola - Filippo Vendemmiati - disponibili per un breve dibattito. Il film biografico racconta delle lotte per i diritti Lgbt attraverso le strade e lei piazze dei Gay Pride, partendo da Bologna, fino a Roma e New York.

"Ho avuto l'onore di rappresentare un movimento che ha cambiato le cose - racconta Grillini -. Questo cambiamento è misurabile e nel film abbiamo provato a raccontarlo. Questo cambiamento ha fatto sì che 30 anni fa le persone omosessuali erano detestate dalla maggioranza della popolazione, mentre adesso non è più così".

"Ero alla ricerca di una storia esemplificativa anche del costume e della storia sociale del nostro Paese - spiega Vendemmiati -. Ma che allo stesso tempo fosse anche una storia poetica ironica, leggera, che poi è la cifra di Franco, che io conosco da molti anni. Trovo che sia un film anche molto divertente che racconta una parte privata di Franco, che forse in molti non conoscevano, sullo sfondo di una lotta, dagli anni 80, che lui ha condotto per i diritti Lgbt".

Nel video le interviste a Franco Grillini (attore protagonista) e Filippo Vendemmiati (regista)