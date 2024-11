EVENTI REGIONE Cinema "migrante" La Fondazione Cineteca di Bologna insieme all'Archivio della Memoria Migranti promuove il PREMIO GIANANDREA MUTTI 2025 per registi di origine migrante ideato nel 2008 da Officina Cinema Sud-Est

Il Premio Mutti è dedicato ai registi stranieri e italiani di origine migrante di Asia, Africa Europa orientale, Balcani, Medio Oriente, Centro e Sud America residenti da almeno un anno: perché? I cineasti esprimono una sensibilità e una visione partecipata della contemporaneità tutta speciale e in forme nuove anche per noi. Realizzare un docu-film “migrante” sul territorio aiuta le nostre politiche culturali ad accettare le diversità che non comprendono soltanto le differenze d'origine ma le nuove autorappresentazioni del reale vissuto insieme. Creatività e impegno alla convivenza da raccontare nelle scuole.

