MUSICA Cinema, musical e TV nel concerto della Banda Militare dedicato al mondo dello spettacolo La Banda Militare di San Marino in scena ieri nella piazzetta del Titano

La Banda Militare di San Marino si concede una serata dedicata a cinema e intrattenimento. In uno dei suoi tradizionali eventi in piazza che la banda porta avanti da almeno un secolo protagoniste sono state alcune tra le musiche più note tratte da film, musical e televisione italiana.

Nella scaletta sono così entrati grandi classici come la colonna di sonora de La maschera di Zorro con Antonio Banderas oppure film d’animazione come Ratatouille e Toy Story.

Presente anche una selezione di brani composti da Sir Andrew Lloyd Webber per il musical Il fantasma dell’opera oppure La banda del pinzimonio di Nicola Piovani, la musica con cui Roberto Benigni ha accompagnato i suoi ingressi televisivi.

Per la banda, guidata come sempre dal Maestro Stefano Gatta, anche una serie di brani originali composta appositamente per i fiati.

Una serata incentrata dunque sul mondo dello spettacolo che è anche un preludio al prossimo concerto della banda militare, che sabato 26 agosto alle 19:00 si esibirà in Piazza della Libertà nel corso del San Marino Comics. Tema principale saranno le musiche dei cartoni animati insieme ad Alice nel paese delle meraviglie di cui verranno proposte brani tratti sia dalla versione originale del 1951 che da quella più recente, realizzata da Tim Burton nel 2010.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: