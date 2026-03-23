NELLE SALE NEL 2027 Cinema, presentato 'Sant'Andrea dei Lupi': la prima co-produzione internazionale di San Marino Al lungometraggio del regista romeno Cristi Puiu partecipa la 301 Filmont. Il Segretario Beccari: "Veicolo per promuovere il nostro Paese ma anche un modo per sviluppare collaborazioni con altri Stati”.

Una casa di produzione tra le più rinomate a livello internazionale, un regista pluripremiato, un film già molto atteso tra gli appassionati. E tra i Paesi produttori, c’è anche San Marino. La 301 Filmont ha presentato alla Sala Montelupo di Domagnano il lungometraggio ‘Sant’Andrea dei Lupi’ del regista romeno Cristi Puiu: la prima storica co-produzione internazionale per San Marino, insieme ad altri sette Paesi.

“Per 8 Paesi si intende 8 case di produzione che provengono da 8 Paesi diversi, e questa volta all’interno c’è anche San Marino con la nostra casa di produzione. Si tratta di un progetto che per la maggior parte è stato girato in Romania, un thriller psicologico storico con all’interno degli attori di rilevanza europea e alcuni anche internazionale” commenta la presidente di 301 Filmont, Letizia Fabbri.

Il film è in fase di post-produzione e approderà nelle sale nei primi mesi del 2027. Partner culturale è l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere che rivestirà un ruolo chiave anche per la promozione del film in Italia. “Dacia Senza Frontiere è impegnata da anni nella promozione dei valori culturali, nel creare ponti tra i Paesi. In una situazione del genere siamo solo ben felici di poter venire incontro” spiega la presidente Mihaela Anghel.

Alla presentazione anche il segretario agli Esteri, Luca Beccari, che ha sottolineato l’importanza di questa prima volta per il sistema imprenditoriale del Titano. “Questa è una forma di impresa nuova per San Marino. Non nuova nel suo settore ma sicuramente nel suo ecosistema che ha una forte componente e una potenzialità di internazionalizzazione. Diventa un veicolo per promuovere il nostro Paese ma anche un modo per sviluppare collaborazioni con altri Stati”.

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