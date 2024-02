SAN MARINO Cinema Turismo: iniziati i lavori di recupero Diventerà un auditorium di ultima generazione. Almeno due anni la durata dei lavori. Già stanziati cinque milioni per realizzare l'opera.

Dalla musica, al teatro; ma anche spettacoli ed eventi congressuali: la nuova casa della cultura sammarinese è pronta a nascere. Dopo un lungo periodo di abbandono avviato il cantiere per il recupero del Cinema Teatro Turismo, che diventerà un auditorium di ultima generazione. Almeno due anni la durata dei lavori. Già stanziati cinque milioni per realizzare l'opera.

"Credo che la valenza del recupero di questo fabbricato sia anche per rispettare la volontà di tutti i cittadini del Centro Storico di Città - afferma Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio - da oltre 10 anni chiuso. Con l'inizio dei lavori oggi abbiamo dato avvio ad una fase fondamentale per recuperare un'infrastruttura strategica come questa da ridare alla nostra popolazione".

"I lavori che abbiamo avviato - aggiunge Giuliana Barulli, direttrice AASLP - sono propedeutici alla redazione del progetto esecutivo. Stiamo redigendo quindi i computi metrici e i capitolati speciali d'appalto per andare in gara d'appalto e avviare i lavori di riqualificazione complessiva dell'immobile".

Un complesso che diventerà punto di riferimento nel panorama musicale e culturale sammarinese agevolando connessioni internazionali: "È un momento importante per San Marino - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Cultura - l'inizio dei lavori per recuperare e riavere un luogo della cultura, per produrre attività culturali, congressuali, fare musica, eventi ed attività performative di ogni genere. Una struttura che sarà veramente capace di mutare forma e modalità di accoglienza per avere il meglio a livello di performance per tanti generi artistici e culturali".

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato Territorio), Giuliana Barulli (Direttorice AASLP) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: