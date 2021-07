CIRCONDARIO CARITAS "CineMartedì" verucchiesi solidali Ultimo film in piazza a Verucchio e al centro civico con i ragazzi del Campolavoro della Caritas per la proiezione di VITTORIA E ABDUL, sull'amicizia tra la regina e il suo segretario indiano, la raccolta per le famiglie in difficoltà

Con la rassegna la gente si muove e trova il mercatino e la bancarella solidali proprio davanti al cine. I volontari proiettano il film da oscar, o giù di lì, come stasera con la bella storia della Regina inglese, Imperatrice delle Indie. La regnante a 80 anni impara a vivere e amare il mondo che domina dal suo suddito, cameriere e segretario indiano: scrivendo e parlando l'hindi. Vintage e usato per tutta la famiglia, entri e compri, esci e contribuisci con giocattoli e libri al budget del campo missionario per sostenere un progetto dove si impara giocando proprio come sua maestà. Sono 41 anni che i volontari propongono iniziative a tutti e i bambini del primo campo sono i genitori e alcuni i nonni dell'ultimo campo. VITTORIA E ABDUL parla proprio di una scelta fatta da un giovane ventenne di mettersi al servizio di una anziana signora fino a diventarne il MUNSHI, il maestro e collaboratore spirituale figlio di una antica tradizione d'oriente, a disposizione della monarchia. Condividere e convivere, stare insieme nonostante le differenze di civiltà e tra classi lontane, è quel che fanno i ragazzi di Verucchio anche al CineMartedì.

fz

