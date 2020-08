Cinematografia indipendente a Santarcangelo c'è anche Tonino e Fellas

Nuovo logo, 3 simboli in 3 animali: pavone-rinascita, gallo romagnolo della tradizione e tigre indipendente. Cinema all'aperto nel cuore di Santarcangelo con una atmosfera da festival e ben 200 posti al chiuso in 2 sale per concorsi e sezioni oltre al bistrot modenese dopo le 18 di Franceschetta58 firmato Bottura con food truck e tradizione emiliana di chef Vincenzi al Castle Bar gestito da Cucinino. Aperitivo con lettere di sceneggiature famose ma spazio ai talenti emergenti del territorio in omaggio a Fellini e Guerra, WALK THE CITY, itinerari in loro onore anche al Borgo. NÒTSTREAM sarà la piattaforma digitale gratuita per 5000 utenti tutti i film a distanza. 118 film da 35 paesi, 21 europei con anteprime e registi. L'inglese è la prima lingua ma in città si parla il anche dialetto poetico di Tonino. Corti, video musicali e documentari in workshop, non mancheranno. Si inizia con BEATS dello scozzese BRIAN WELSH sullo 'sfericarpet'.

