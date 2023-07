CINEMA E SOCIAL Cinematografia sociale da Vico Equense al mondo Mostra Internazionale del Cinema Sociale a Vico Equense in collaborazione con la Rai evento che ha coinvolto 30 capitali dello spettacolo in 5 continenti

Edizione dedicata a GINA LOLLOBRIGIDA che presta l'immagine al festival grazie a una retrospettiva a cura di RAI TECHE e un omaggio al regista ALESSANDRO D'ALATRI. Premio alla carriera a Mira Sorvino, ospite Abel Ferrara che ha presentato il film su PADRE PIO. Protagonista il cast della serie di Rai Fiction, MARE DENTRO alla 4^ stagione. Madrina della 13^ kermesse è Margherita Buy (7 David e 8 nastri d'Argento). Festival sostenuto dalla Regione Campania e dal Mic in collaborazione con la Radiotelevisione Italiana. Ha un pubblico giovanile e social diffuso attraverso la rete in tutto il mondo. Incontri, dibattiti e proiezioni serali, eventi aperti alla Città metropolitana di Napoli e ai cittadini di Vico Equense. Opere in concorso al Nuovo Cinema Aequa riaperto per la manifestazione in sinergia con il Museo del Cinema della Penisola Sorrentina. Hollywood Party di Rai Radio 3 segue in diretta il SOCIAL WORLD. Rai Cinema Channel sponsorizza la “Città del Cortometraggio” con le opere visibili sul canale web.

