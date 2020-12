EVENTO MONDIALE BOLOGNA Cinematografo ritrovato: 125 anni fa lo facevano già Dobbiamo al lavoro di restauro e programmazione della Cineteca di Bologna su piattaforma “Il Cinema Ritrovato - fuori sala” la festa dei 125 anni di cinematografo inventato dai fratelli Lumière nel dicembre 1895

Dal 28 dicembre (data della prima proiezione parigina nel 1895) “Lumière, la scoperta del cinema” delle origini solo su piattaforma web (fuori sala) “IL CINEMA RITROVATO”. Capolavori del primo cinema girati e monati dai famosi fratelli e dai collaboratori fino al 1905 in piccoli gioielli sonorizzati e restaurati dal laboratorio l'Immagine Ritrovata di Bologna. La Cineteca comunale bolognese si conferma il prodigo italiano nel mondo che a tutti gli effetti è recupernado e riproponendo 114 film di 50 secondi scelti dal catalogo francese di 1400 opere originali. Miracolo e meraviglia produttiva di proiezione e programmazione cinematografiche in sala, ante litteram, messa in atto al Salon Indien del Cafè di Parigi, 14 di boulevard de Capucines, da Auguste e Louis Lumière: due geni della 7^Arte e dell'industria culturale. “Lo spettacolo che riproduce la vita”, in meglio, fu un successo di pubblico insperato e duraturo nel tempo per 125 anni e ben oltre la pandemia...

