EVENTO BOLOGNESE 'CineRaga': Il festival dello zaino “YoungAbout 2022” festival internazionale del film per i giovani a Bologna fino al 17 dicembre progetto formativo “Cinema e immagini per la scuola” di comune e regione approvato dal MiC

XVI edizione che coinvolge oltre 3000 studenti della Città metropolitana 'diffuso' in Biblioteca Salaborsa, Cineteca, sale e Palazzo d'Accursio anche in eventi collaterali (Premio Vassallo, il sindaco pescatore di Modica assassinato dalla mafia). Le opere selezionate da tutto il mondo per una giuria di ragazzi. Ci sono movie con tematiche le più disparate dedicati ai bambini delle materne ed elementari nella sezione “I film dello zaino”. Incontri con gli autori per gli adolescenti delle medie e delle superiori. Pellicole d'autore dai festival internazionali sulla questione giovanile e l'educazione proposte ai più grandi in proiezioni aperte al pubblico. Giovani, cinema e felicità, una edizione che rilancia gli spazi comuni pubblici dopo la chiusura si punta sui sogni, la curiosità, e le voglia di stare insieme. Fuori dai social ma dentro la realtà che comprende i nuovi mezzi di comunicazione condivisi in una festa finale dei premi alla “casa di quartiere” e dei doni prima di Natale.

