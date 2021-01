EVENTO CINE BOLOGNA Cineteca Bo: Visioni irregolari 'sardobolognesi' La realtà comunale sul cinema apre alla 27^ edizione di VISIONI ITALIANE, iscrizioni fino al 5 maggio per il famoso “Festival degli Esordi”, che si terra dal 26 al 31 ottobre 2021

Il bando 2021 di VISIONI ITALIANE, proposto ormai 25 anni fa dalla Cineteca di Bologna, si terra al cinema Lumière possibilmente in presenza comunque in forma mista a sostegno dell'opera cinematografica e degli autori dopo l'estate che verrà... sarà un evento forte di testimonianza culturale. Corti, docu e mediometraggi, per giovani registi ( di qui sono passati GARRONE, GENOVESE, MANIERO e i fratelli DE SERIO per esempio) filmmaker che si esprimono in “formati irregolari” per più sezioni anche per studenti. Bologna come sempre accoglie i giovani quando le difficoltà sono tante la città aperta è segno di speranza per tutti. Il concorso nazionale della storica Fondazione Cineteca di via Riva Reno comporta anche la variante VISIONI SARDE in collaborazione con la regione per creativi isolani da sempre presenti ai festival in Emilia. Non mancheranno le produzioni emiliano romagnole e i progetti del “CINEMA CHE VERRÀ” perché l'arte ha bisogno del pubblico ma la gente cerca i luoghi dove fruirne e godere delle opere.

fz



