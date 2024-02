Cineturismo: sul Titano le riprese di "Tornando ad Est” e “Operazione Salvataggio”

Nel video le interviste ad Antonio Pisu, Regista; Maurizio Paganelli, Produttore; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

Tra gli elementi basilari del nuovo Piano Strategico, il Cineturismo si conferma valore da intercettare sul territorio attraverso produzioni capaci di veicolare l'immagine del Paese e creare il giusto indotto economico. Di produzioni cinematografiche ne sono in arrivo due: sarà girato in parte in Repubblica, tra maggio e giugno prossimi, “Tornando ad Est ”, sequel di “Est – Dittatura last minute”, abientato negli anni '90, un grande successo del 2020, diretto da Antonio Pisu e prodotto da 'Strade dell'est', società di Cesena che fa capo a Maurizio Paganelli. “San Marino è la città da cui parte la storia – racconta il regista Antonio Pisu – un film tratto da una storia vera. Quella appunto di Maurizio Paganelli, detto Pago nel film, che fa la guida turistica. E quindi le prime scene iniziali de film rappresentano proprio la Città di San Marino e quindi avremo modo di partire da questo splendido luogo”.

Anche il “seguito naturale” di questa spy-comedy vanta come protagonisti Lodo Guenzi (già cantante de Lo Stato Sociale), Matteo Gatta e Jacopo Costantini, premiati per “Est” con il “Nastro d’argento” per attori emergenti. L'uscita nelle sale, non scontata per un film indipendente, garantirà poi notevole visibilità alla pellicola, grazie al sostegno del Consorzio Unici associato a “Strade dell'Est”- afferma il produttore Maurizio Paganelli, che in prima persona ha ispirato il personaggio di Pago, protagonista di “Est”. “Nel mondo del cinema – rivela Adela Mara, organizzatrice generale di “Strade dell'Est” - non è facile trovare persone amichevoli come qui a San Marino. Questo ci dà la spinta per lavorare al meglio”.

Partono invece lunedì 19 febbraio sul Titano le riprese del film storico “Operazione Salvataggio” dedicato alla figura di Pasquale Rotondi, soprintendente marchigiano che nascose nel Montefeltro le opere d'arte più preziose per sottrarle alla razzia e proteggerle dai bombardamenti verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Film per la regia di Roberto Dortid, con Simone Liberati, Antonio De Matteo e Lia Grieco. “Si comincia con un film importante – osserva Fabrizio Raggi, noto attore sammarinese e nello staff di Segreteria – per ridare vita al cinema sul territorio”.

Cineturismo che in Italia vale quasi 600mila euro all'anno. Tra maggio e settembre in programma anche le riprese sul Titano del film con Massimo Boldi. Per il Segretario Federico Pedini Amati “sarà fondamentale varare una legge che istituisca la Film Commission. Si lavora anche per intercettare fondi europei”.

Nel video le interviste ad Antonio Pisu, Regista; Maurizio Paganelli, Produttore; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.