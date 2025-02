Cineturismo, “Tornando a est”: la prima insieme ai protagonisti

le interviste a Maurizio Paganelli, Samuele Sbrighi e Fabrizio Raggi

“E' con grande piacere che sono riuscito a trovare un accordo con l'amministrazione della Repubblica di San Marino – dice il produttore, Maurizio Paganelli - dopo il successo di 'Est - Dittatura last minute'. Ho presentato loro il progetto, è piaciuto e così sono molto felice di far vedere a tutta Italia, a tutto il mondo anche uno scorcio della Repubblica di San Marino. Anche perché la storia è tratta liberamente da mie storie, di quando ero un ragazzino, un ragazzo. E io, quando ero ragazzo, facevo la guida turistica, anche qui a San Marino”.

Ed è proprio su Piazza della Libertà, durante una visita guidata ad un gruppo di turisti, che il road Movie apre la sua avventura. E' la seconda delle tre pellicole girate sul Titano nell'ultimo anno nell'ambito del progetto di promozione del cineturismo, voluto dalla Segreteria al Turismo. Una spy comica, una storia di amicizia e forte è il legame con i territori: da San Marino il nuovo viaggio dei tre cesenati, destinazione Sofia. In sala insieme al produttore Maurizio Paganelli di Cesena c'è l'attore santarcangiolese Samuele Sbrighi: “Io sono parte del territorio – dice - Sono santarcangiolese però io sono cresciuto qua, perché quando avevo 18 anni io venivo a ballare al Symbol. Quindi io qui mi sento a casa, in un certo senso, è come tornare 18enne”.

Il cinema come motore di sviluppo per il turismo e per la cultura: questo l'obiettivo della Segreteria rappresentata dalla Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Anna Chiara Sica; il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj; con il consulente Fabrizio Raggi che rilancia il lavoro in atto per la promozione di una Film Commission a San Marino, set ideale di produzioni cinematografiche:

“Sicuramente – osserva Raggi - per l'aspetto storico e la bellezza del Centro Storico; e sto riscoprendo ancora di più la bellezza dei piccoli centri, dei vari Castelli sammarinesi. Stiamo pensando a un progetto a lungo termine per quanto riguarda una Film Commission su San Marino, dove sarebbe molto bello inglobare anche tutto il territorio, non solo il Centro Storico”.

Nel video, le interviste a Maurizio Paganelli, StradeDellEst Produzioni; all'attore Samuele Sbrighi e a Fabrizio Raggi, consulente cineturismo - Segreteria Turismo