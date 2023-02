Cinquantesimo de "Le Moline" al Bentivoglio con Freud

La compagnia TEATRO NUOVA EDIZIONE fondata proprio nel 1973 aveva come sede il seminterrato di Palazzo Bentivoglio bolognese (già studio di Pier Paolo Calzolari esponente della famosa Arte Povera) fino a quel momento frequentato da artisti e pittori, affittato come spazio teatrale dal 9 febbraio: così ebbe inizio un'avventura lunga 50 anni. 12 anni di repliche dal '77 a Bologna e anche all'estero per “IL CASO DI DORA” trasposto a teatro (l'analisi clinica freudiana si trasforma in un copione). Tutto doveva avvenire nel 'cervello' e lo schermo sul fondale diventava l'occhio dello spettatore.