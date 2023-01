Circensi a Correggio tra Catalogna e Sardegna

Nuye

Un progetto creato per 6 acrobati che esplora i rapporti di coppia in varie forme coreografiche che coinvolgono il vissuto degli artisti. Gestione fisica ed emozionale in funzione creativa per i costumi di MOMU. Lavoro coprodotto da catalani, francesi, belgi e svizzeri in collaborazione con la Scuola di Circo torinese. Lo spettacolo arriva in Emilia per la prima volta in cartellone al Teatro Asioli di Correggio. Sul palco una parete modulare: buche, botole, porte e trampolini. Le mille facce della rappresentazione come nella vita. Ci manca sempre qualcosa... non sappiamo che cosa ma la mancanza spinge la drammaturgia (specchi della società) a far ripartire il processo creativo in un gesto d'amore (per non essere fatti di tante metà - dice l'attore circense). NUYE è un contatto prezioso che completa ogni relazione in un abbraccio.