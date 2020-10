Circo danzante in VD 360° allo ZED

Hofesh Shechter's Clowns

I CLOWN in 30 minuti con una formula inedita per la danza e in prima nazionale. Allo ZED 2020 negli spazi bolognesi di spettacolo del Mercato Sonato l'arte del corpo in movimento si sposa al linguaggio cinematografico e alle nuove tecnologie. HOFESH SHECHTER'S CLOWNS racconta il maggior coreografo israeliano noto nel mondo per le performance delle sue compagnie giovanili. La BBC ha voluto questa esperienza messa n scena da 10 ballerini proposta in realtà aumentata e tecnologia virtuale fruibile con il casco VR per la visione in sala a 360°. Scene macabre in una commedia di omicidi e desideri per spingere l'intrattenimento oltre i limiti sociali. Musiche dello stesso HOFESH modulate sulle sfocature durante la visone. Il lavoro di SHECHTER va “sottopelle” ed è basato sul “loop e i riff” ripetitivi dei musici-danzatori. Il soggetto ideato dall'artista fondatore della Scuola d'Israele è una parodia ballata sulla violenza al cine e in tv come in un poliziesco che ti gira tutto introno alla testa...

