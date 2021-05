CARTELLONE EMILIA ROMAGNA CircoCabaret: "Siamo alla frutta!?" Riapre al pubblico la rassegna di teatro e circo contemporanei “RIDO SOGNO E VOLO” all'Open Space 360° di Piacenza con lo spettacolo di canzoni e parole “ALLA FRUTTA” di Alessio Pollutri

Alessio in equilibrio (instabile!?) tra comicità e poesia l'ago della bilancia è l'ironia... Pollutri è attore di cabaret e clownerie cresciuto alla scuola del teatro-canzone. “ALLA FRUTTA” è lo spettacolo che va in scena in presenza con il pubblico prenotato in sala. Il cartellone regionale ricomincia da PIACENZA. Il tormentone della pièce è: “Siamo alla frutta, alla fine...!?” “Fructus”: per fruire e godere del nostro precipitare. La mela, ad esempio, è ormai un torsolo senza polpa ma contiene i semi futuro frutto (e della pianta). Godere della vita anche del suo marcire... come fa la mela, appunto. Il circo dell'impossibile fatto di trucchi (anche per imbellettarsi) l'attore è sempre in bilico come un funambolo tra diversi linguaggi e registri tipici della compagnia Madame Rebiné. Esperienza teatrale e creativa che va dal circo Flic alla collaborazione musicale con i “Tre allegri ragazzi morti”.

