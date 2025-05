APERTURA UFFICIALE Circolo cittadino SUMS, primo evento con il libro di Walter Serra Inaugurato di recente, apre il circolo cittadino della SUMS, nel cuore di Città, a Palazzo SUMS

Un progetto di comunità, un luogo fisico per portare aggregazione e che vuol essere nuovo punto di riferimento per la socialità e la cultura. “È uno spazio che noi abbiamo voluto – spiega il Presidente della SUMS, Marino Albani - insieme ad altri enti e altre associazioni, come la SUMS Femminile; la Giunta di Castello, ovviamente, che ha un ruolo importante; la Congregazione di Serravalle e il Comitato San Rocco, per offrire uno spazio soprattutto per la terza età. Non esclusivamente per gli over 65, ma deve essere un punto di incontro intergenerazionale. E' una struttura che manca da tanti anni a San Marino Città; così cerchiamo di fare del nostro meglio per colmare questa lacuna”.

Autogestito e autofinanziato, riservato ai tesserati SUMS, per ora aperto martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. Primo evento ufficiale con il tesseramento e la nuova pubblicazione di Walter Serra, “Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino”, sedicesimo volume della collana Quaderni SUMS. “Fin da bambino - racconta Walter Serra - giravo per i paesi, case diroccate, di pozzi ne ho visti molti. In età più adulta, trovando anche delle pubblicazioni precedenti che erano solo dei meri elenchi, ho detto: perché non fare una raccolta con le fotografie? Quest'idea l'ho portata alla Sums, che subito l'ha sposata e hanno sponsorizzato questo libro”. Un’attenta ricerca: immagini, dati e memoria storica sul patrimonio idrico del territorio; testimonianza del rapporto secolare tra comunità e risorse naturali, tra ingegno popolare e vita quotidiana.

Nel video, le interviste al Presidente della SUMS, Marino Albani e all'autore Walter Serra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: