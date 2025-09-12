SPETTACOLI CIRCONDARIO

CircoTeatro: il cerchio magico

Al Teatro degli Atti per la rassegna di fine estate LE CITTA' VISIBILI la compagnia DispensaBarzotti ha messo in scena, per la prima volta a Rimini, durante la tournée romagnola THE BERNARD LOOP con Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi

L'anello concentrico che continua a girare imperterrito tutta notte è THE BERNARD LOOP. Un uomo affrontata stati fisici e mentali in solitudine creativa: una caffettiera animata, una pianta che lo consola, e un letto magico. Bernard in un sogno 'magicomelatonico'... nel suo “Anello”- guscio - mallo verde.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy