Cisternino d'Este in un sito Unesco

"Meravigliosa... mente donna"

“Meraviglia, mente, Donna” nel percorso espositivo di Cisternino pensato nel luogo di svago e divertimento della corte estense. Giochi e amori rinascimentali (e contemporanei), nel sito Patrimonio UNESCO, visti dal pittore originario di Foggia e pisano d'adozione. Autore figurativo e paesaggista di formazione lavora su commissione come i ritrattisti di corte del passato che dipingevano nobildonne e cortigiane. Nella personale del Verginese attualizza la MERAVIGLIA... DONNA in una visione maschile tutta sua mai eccessiva basata sull'effetto scenografico del colore. Tecniche in acrilico e tempere miste, tocco originale da scuola d'arte pugliese. La sua opera ha un mercato in mostre e musei per le figure femminili sensuali e realistiche insieme.

