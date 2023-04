“Civiltà lontane, nel luogo nel tempo”, mostra fotografica di Frisoni e Di Bartolo

l'intervista a Giancarlo Frisoni

Due sensibilità artistiche, due amici, parlano di due mondi diversi e lontani, ma entrambi cresciuti e nutriti dal grembo della terra, ritrovatisi a fare i conti con i cambiamenti repentini dei fatti e della storia. Le città fantasma del Far West, a cavallo tra ottocento e novecento negli scatti di Saro Di Bartolo. Molto partecipata l'inaugurazione alla Rocca di Monte Cerignone, dove Giancarlo Frisoni, porta uno dei suoi soggetti privilegiati: la civiltà contadina della Bassa Romagna, in un viaggio per riscoprire le nostre radici, coltivare la memoria.

Nel video, l'intervista a Giancarlo Frisoni