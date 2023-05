CL, presentata la nuova edizione de “Il Senso Religioso” Il libro di Luigi Giussani, con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio

È uno dei testi cardine della Scuola di Comunità, strumento educativo fondamentale per il Movimento di Comunione e Liberazione: dalle pagine del libro nasce la riflessione, stando insieme, in un confronto tra la proposta cristiana e la propria vita, tra la fede e le risposte che fornisce alle esigenze dell'uomo in ogni aspetto della realtà. E “Il senso religioso”, è il primo volume del PerCorso, nel quale Luigi Giussani, fondatore del Movimento, riassume il proprio itinerario di pensiero ed esperienza. Ampia platea a Domagnano – anche il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi: in video-collegamento dal Teatro di Verme di Milano, insieme al Presidente della Fraternità, Davide Prosperi, interviene il Rettore dell'Università Ecclesiastica “San Dàmaso” di Madrid, Javier Prades, per presentare la Scuola di Comunità sulla nuova edizione. Porta la prefazione di Jorge Mario Bergoglio, con l'intervento che lo stesso Bergoglio pronunciò nel 1998, quando ancora era Arcivescovo di Buenos Aires, in occasione dell'uscita pubblica dell'edizione spagnola: “Il senso religioso - aveva detto allora - non è un libro ad uso esclusivo di coloro che fanno parte del Movimento, neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendano sul serio la propria umanità”.

