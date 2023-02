Il 2 marzo Claudio Baglioni porterà “Dodici note solo bisS”, il suo tour nei teatri, al Nuovo di Dogana. “Un concerto – commenta il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - che conferma la volontà di lavorare sul mondo della musica per arricchire il programma degli eventi a San Marino”. La prevendita inizia oggi, 10 febbraio, dalle 16. Per info: www.friendsandpartners.it servizioclienti@friendsandpartners.it