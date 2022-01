"Climate Emergency" creativa a cartoni

Animazione mediata dal gioco del “cadavere squisito”: il passatempo surrealista degli anni Venti del 900 (pensato con le parole scritte e ripiegate su uno stesso foglio). Si compone una storia per immagini in gruppo senza conoscere i singoli contributi degli altri (esattamente come avviene per la natura e il mondo, che subiscono l'aggressione di molti fattori senza conoscere il danno provocato dai singoli attori in sinergia: un collage eco-climatico imprevedibile). Otto registi realizzano una parte dell'opera avendo a disposizione solo la “tavolozza dei colori” in musica (colonna sonora di John Poon) e dopo aver visto i 5 secondi dell'autore precedente. I destini del pianeta rifletteranno, in fine, i timori espressi dai segni ripetuti comuni a tutti ( pesci, mare, nuvole e smog, ghiacciai e soprattutto l'ingordigia del capitale affaristico senza scrupoli). Sembra che la frase finale dell'antico giochetto francese del secolo scorso calzi a perfezione sul nostro destino a venire: “ il cadavere squisito (eccellente) berrà il vino nuovo...”.

