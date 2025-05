DOCU-FILM SOCIALE Clochard: 'santini' di carne in strada SAN DAMIANO il documento originale sui senzatetto di Roma in sala d'autore all'Eliseo di Cesena presenti i registi Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes

Dal volontariato con Sant'Egidio alla strada con i senzatetto di via Marsala a Termini l'incontro con Damian (clochard polacco) nasce da due registi. Racconteranno di SAN DAMIANO e del suo amore 'perso' per Sofia: come due santini di carne appiccicati... Damiano viveva sospeso su una torre che si era fatto lui sulle Mura Aureliane da omone disturbato sempre in movimento: oggi è al manicomio in Polonia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: