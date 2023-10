PITTURA E CINEMA "Cloclo": la 'paesaggista dell'anima' di Bertolucci GRANMOTHER'S FOOTSTEPS dialogo-ritratto di Lola Peploe con la nonna pittrice paesaggista Clotilde Brewster dalla Festa del Cinema di Roma al Festival dei Popoli di Firenze

Clotilde (nonna Cloclo morta nel 1997) è la madre di Mark Peploe, sceneggiatore e autore collaboratore di Bernardo Bertolucci, padre di Lola. Tre generazioni di artisti riassunte in un docu-film di pitture a colori e foto in bianco e nero. Brewster-Peploe è una pittrice inglese nomade, esteta, che ha vissuto 30 anni sull'isola greca di Amorgos nelle Cicladi. La nipote regista mette mano al materiale filmato audio-video (nastri, super8, pellicole) quando scopre di essere incinta del primogenito torna nelle isole greche sui passi della geniale paesaggista di luoghi aridi e spogli: semplici. Il film è un documento immobile sulla lentezza che “Cloclo” aveva negli occhi per la voce di Charlotte Rampling e un'ultima testimonianza di Bertolucci: “i suoi paesaggi sono una mappa dell'anima” - dice nel filmato.

