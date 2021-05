CLOWNERIE EMILIA ROMAGNA Clown donna e 3 uomini nel teatro di strada Un sabato creativo in piazza con i “Clown in libertà” al Teatro sociale di Gualtieri in Emilia e con il i Manicomics all'Open Space di Piacenza l'acrobatica circense di “Le mie me” tutto donna

“Gulp! un teatro da ragazzi” riparte con la pomeridiana del Teatro Necessario di e con i 3 mitici clown di strada Adorni-Bianchini-Mori in trasferta a Reggio Emilia. Un pomeriggio di un sabato comico reggiano (qualunque...) in pantomima musicale: talento “buffo”, giocolieri in simpatia, azioni teatrali itineranti sui viandanti. Stupire, divertire e conquistare, il pubblico da abbracciare e infine baciare... Piramidi al “ralenti” e duelli all'ultimo birillo, la vera storia della giocoleria. “Rido, sogno e volo” dei Manicomics, in platea e sul web, dal piacentino Valeria Mastropasqua della Compagnia Visionaria in acrobazie, mimo e trasformismo. Una donna si mette in scena con tutti i suoi me: tanti ruoli, tanta ironia e poesia, tipici del mondo femminile in terra e in aria... Azioni di piazza e spettacolo circense quando il teatro esce dal 'tempio' e si sposta in strada rientra in sala con lo streaming anche in presenza nell'Open Space di Piacenza.

