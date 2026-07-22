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Clown sui canali: "casino reale" da circo teatrale

Ai Teatri sull'Acqua di Comacchio CASINO ROYAL de La Combriccola dei Lillipuziani

di Francesco Zingrillo
22 lug 2026
Ai Teatri sull'Acqua di Comacchio CASINO ROYAL de La Combriccola dei Lillipuziani
Ai Teatri sull'Acqua di Comacchio CASINO ROYAL de La Combriccola dei Lillipuziani

CASINO ROYAL è giocoleria e acrobatica con tanta poesia della classica clownerie: l'imprevisto è sempre previsto! In numeri circensi, provati e riprovati. Il teatro di strada in coppia scenica e in fantasie individuali ha comunque le sue regole: far piangere dal ridere... Il fantastico mondo del circo scende tra la gente e ci fa tutti bambini. Lo spettacolo dell'assurdo è storia creata negli anni dalla compagnia de LA COMBRICCOLA . Si da spazio alla fantasia creativa col pubblico: improvvisazione comica aperta al paradosso. I LILLIPUZIANI si cimentano in uno show che utilizza anche attrezzi infuocati. Casino Royal(e), scritto senza la e, è arte capace di cambiare oltreché la gente anche la lingua francese e il cinema internazionale (James Bond) con la forza della genialità.




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