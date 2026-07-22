Clown sui canali: "casino reale" da circo teatrale

Ai Teatri sull'Acqua di Comacchio CASINO ROYAL de La Combriccola dei Lillipuziani

CASINO ROYAL è giocoleria e acrobatica con tanta poesia della classica clownerie: l'imprevisto è sempre previsto! In numeri circensi, provati e riprovati. Il teatro di strada in coppia scenica e in fantasie individuali ha comunque le sue regole: far piangere dal ridere... Il fantastico mondo del circo scende tra la gente e ci fa tutti bambini. Lo spettacolo dell'assurdo è storia creata negli anni dalla compagnia de LA COMBRICCOLA . Si da spazio alla fantasia creativa col pubblico: improvvisazione comica aperta al paradosso. I LILLIPUZIANI si cimentano in uno show che utilizza anche attrezzi infuocati. Casino Royal(e), scritto senza la e, è arte capace di cambiare oltreché la gente anche la lingua francese e il cinema internazionale (James Bond) con la forza della genialità.







