EMILIA ROMAGNA CREATIVA Clownerie a Parma: circo in mutandoni OKIDOK, il duo comico di clown acrobatici belgi, portano stasera al Teatro parmense Arena del Sole il loro successo internazionale “SLIPS INSIDE” senza parole e molte risate garantite

Direttamente dal Festival del Circo di Parigi la nuova clownerie in cartellone per EMILIAROMAGNACREATIVA il famoso "slip" (più che altro mutandoni...) dentro, fatto di un accappatoio, asciugamano, acrobazie e pantomima... comici. Okidok vengono dalla Scuola Nazionale di Motreal e sono giocolieri ed equilibristi con spiccate doti teatrali che da oltre 25 anni lavorano insieme portando i loro scherzi in mutande dalle piazze ai teatri. Sono irresistibili per tutti grazie allo straordinario livello di abilità raggiunta senza attrezzi o altri oggetti di scena ma giocando sulla sola inventiva esattamente come fanno i bambini sfidano i nostri tabù rispondendo con il successo mondiale ( e senza parole...) alla solita domanda retorica degli impresari “bacchettoni” pubblici e privati: Ma come! In mutande?

