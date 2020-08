Clownerie "intellettuali" come "oro tra le crepe"

Trasparenze Festival "come oro tra le crepe" chiude l'VIII edizione con tutta la follia possibile... col KOTE-RIFF di Cosentino dopo la sua presentazione social (tra Facebook e Tik Tok) del nuovo intellettuale organico... Esercizi di rianimazione reloaded. Una clownerie gioiosa e nichilista che crea aspettative e le nega, fino a mettere in crisi il ruolo di attore e spettatore, senza altro senso che lo stare al gioco. Una roulette russa di gag sull’idiozia, un fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. La clownerie di Cosentino è per tutti e con tutti; il performer asseconda la sua indole ispirandosi fino a match ludico che chiede solo partecipazione. Un po' di malinconia per Pier Paolo Pasolini non manca perché l'intelletto se vale non scade, mai...

