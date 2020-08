MODENA ARTE E SPETTACOLI Clownerie "intellettuali" come "oro tra le crepe" Chiusura del TRASPARENZE FESTIVAL modenese con la comicità demenziale di Andrea Cosentino e il suo KOTEKINO RIFF in piazza ALLE 21.30 al Castello di Gombòla per Appennino Eventi

Trasparenze Festival "come oro tra le crepe" chiude l'VIII edizione con tutta la follia possibile... col KOTE-RIFF di Cosentino dopo la sua presentazione social (tra Facebook e Tik Tok) del nuovo intellettuale organico... Esercizi di rianimazione reloaded. Una clownerie gioiosa e nichilista che crea aspettative e le nega, fino a mettere in crisi il ruolo di attore e spettatore, senza altro senso che lo stare al gioco. Una roulette russa di gag sull’idiozia, un fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. La clownerie di Cosentino è per tutti e con tutti; il performer asseconda la sua indole ispirandosi fino a match ludico che chiede solo partecipazione. Un po' di malinconia per Pier Paolo Pasolini non manca perché l'intelletto se vale non scade, mai...

fz



