PIACENZA CREATIVA Clownerie 'on-line-live' per la riapertura Per “Rido sogno e volo” 2021 in streaming alle 20 da OPEN SPACE 360° di Piacenza “LA RISCOSSA DEL CLOWN” già prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri

Spettacolo teatrale e circo (in pista!) per tutti da MANICOMICS TEATRO anche online in attesa della riapertura teatrale i clown saltimbanchi e funamboli di scuola italo-francese sono in cartellone per Emilia Romagna Creativa. “LA RISCOSSA DEL CLOWN” continua per la resistenza artistica degli addetti ai lavori da ormai 2 stagioni fermi, fuori scena, senza sostegni economici e aiuti professionali. Intanto la resilienza è fatta di leggerezza e divertimento tra ironia e risate, acrobazie e clownerie. A cavallo di una sedia a rotelle un vecchio clown-pagliaccio novantenne scivola via tra incomprensioni e delusioni combatte contro giocolieri miopi e mosche assassine a colpi di naso rosso e fiocchetto nero. Solo il pubblico con le risate e gli applausi farà vincere il vecchio artista circense nonostante la distanza... il cabaret alla riscossa si avvale dell'arte del mimo e della commedia mista all'acrobatica e alla giocoleria perché non manca la passione del mestiere di chi non molla mai.

