“Coexistence”: l'arte emergente sammarinese alla Casa del Castello di Borgo

“Coexistence”: l'arte emergente sammarinese alla Casa del Castello di Borgo.

L’arte emergente sammarinese entra alla Casa del Castello di Borgo Maggiore con “Coexistence”, prima mostra personale di Sofia Canducci, a cura di Chiara Tonti. Inaugurata poco fa, l’esposizione trasforma lo spazio in un percorso immersivo tra installazioni tessili, video, luci e performance sonore dal vivo, realizzate in collaborazione con Mirko Zanotti e il collettivo creativo Rococoa. Al centro il rapporto tra corpo, memoria e identità, attraverso tessuti riciclati dal valore affettivo che intrecciano esperienze personali e temi collettivi. La mostra è visitabile fino al 18 ottobre, tutti i giorni dalle 17 alle 20, con ingresso libero. In programma anche un intervento di arteterapia il 15 ottobre e un momento di confronto con l’artista il 18.

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