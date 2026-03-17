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Cognate e cugine da morire

IL QUIETO VIVERE di Gianluca Matarrese presentato al Docu Festival di Amsterdam in questi giorni anche in sala coprodotto da Rai Cinema

di Francesco Zingrillo
17 mar 2026

L'incipit è il pranzo di Natale tra consanguinei e cugine di Matarrese loro malgrado cognate che si odiano da un decennio, davvero, in un paesino della Calabria di quattro anime e poche case su un monte. Una pantomima comica e famigliare sospesa tra farsa e reale: l'autore e regista torinese d'origine meridionale racconta sul serio con ironia i suoi parenti veri. Donne toste, esuberanti, e rancorose a tal punto da coinvolgere l'intera famiglia in una faida di sentimenti e intenti spesso non voluti: schermaglie e dispetti quotidiani da morire... Tre zie più mature e navigate tentano di mediare non senza risvolti tragicomici, appunto. Brindisi di pace e asce di guerra dissotterrate per un non nulla. Il documentario sembra un film tanto da confondere lo spettatore fino in fondo: sarà vero!?




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