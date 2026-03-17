Cognate e cugine da morire

L'incipit è il pranzo di Natale tra consanguinei e cugine di Matarrese loro malgrado cognate che si odiano da un decennio, davvero, in un paesino della Calabria di quattro anime e poche case su un monte. Una pantomima comica e famigliare sospesa tra farsa e reale: l'autore e regista torinese d'origine meridionale racconta sul serio con ironia i suoi parenti veri. Donne toste, esuberanti, e rancorose a tal punto da coinvolgere l'intera famiglia in una faida di sentimenti e intenti spesso non voluti: schermaglie e dispetti quotidiani da morire... Tre zie più mature e navigate tentano di mediare non senza risvolti tragicomici, appunto. Brindisi di pace e asce di guerra dissotterrate per un non nulla. Il documentario sembra un film tanto da confondere lo spettatore fino in fondo: sarà vero!?









