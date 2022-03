Colleferro: la fabbrica del cielo

La fabbrica e il suo centro abitato in un secolo di storia dell'architettura industriale. La Città Fondazione di Colleferro da villaggio operaio diventa la Capitale Europea dello Spazio. Dal Ventennio tra politica dell'industria e riforma agraria con in mezzo la guerra coloniale e il Secondo Conflitto mondiale. Interventi di tecnici ed esperti tra i quali il filosofo Cacciari. Città aziendali del dopoguerra che accompagnano lo sviluppo degli opifici moderni in pieno "Boom economico" anni 60 associati ai piani INA Casa (oltre ai ponti degli snodi metropolitani di Morandi, il progettista) fino allo SCOPPIO... repertori d'archivio inediti raccontano la nostra storia per immagini.

