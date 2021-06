Collezione Sanpa al PART

L'Arengo e il Palazzo del Podestà sono le antiche strutture medioevali che contengono lo spazio espositivo innovativo. Gli edifici sono il cuore del centro storico davanti alla piazza del comune e di fianco al teatro ottocentesco. Il PART è un progetto d'interesse pubblico in sinergia con il privato (la Fondazione Sanpa con le preziose donazioni in decine di opere d'autore) non senza il contributo della Regione Emilia-Romagna. Opere in ENDOWMENT, lasciate alla fondazione dai proprietari e non alienabili per 5 anni, proposte al pubblico per la loro valorizzazione, vendibili solo per esigenze straordinarie legate ai percorsi di recupero degli ospiti della comunità. Solo alcuni nomi degli artisti internazionali che supportano l'iniziativa culturale e sociale: Cucchi e Chia, Alberto Garutti, Hirst e Igor Mitoraj, Paladino e Pistoletto. L'arte contemporanea è parte del patrimonio artistico italiano e queste opere sono un tesoro finanziario oltreché culturale per la comunità e la città. La politica espositiva del PART lo comprova.

