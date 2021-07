Comaneci: concerto tra i noci

I Comaneci

Melodie in commistione pop e folk è un'attitudine sperimentale che genera nuova musica originale. I COMANECI con “ROB a BANK” anche in due singoli inediti (registrati in villa nella campagna marchigiana) portano in Emilia il loro sound americano (tra blues originario e benjo in 'lovers') nato sul mare a Ravenna. Band fondata 15 anni fa da Francesca Amati voce del gruppo dal vivo e anche in studio al quarto lavoro tutto ravennate. Stasera tra noci secolari e alberi da frutto al Bosco Lorenzini di Gualtieri il mood elettronico semplice, tra i fruscii di sottofondo e movimenti del corpo, i COMANECI portano le onde salmastre del mare e della pineta romagnola nel cuore della bassa agricola reggiana verso il Po dove la noce, frutto prediletto, è simbolo sacro: mallo-carne, guscio-cranio, gheriglio-mente segni d'amore.

fz