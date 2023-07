BOLOGNA SPETTACOLI Comaschi in vita da social “MA TE CI SEI SU FEIZBUK?” Il cabaret di Giorgio Comaschi per Bologna Estate nel parco di Villa Terracini a Sala bolognese

I tic i social e TikTok. Feizbuk e i 'manicomici' vizi dei malati d'influenzer ormai vaccinati dal mal di cultura e dall'amore per la vita vera quella che dura, per sempre... COMASCHI ne fa un condensato di gag e storture della gente in rete. GIORGIO possiede l'ingrediente giusto per cucinare tutti per bene alla bolognese: l'ironia. Monologhi che in parte vengono dalle “Mosche” sul Carlino e sono storia, recente, che fanno ridere tra i denti. Lui osserva e poi li canta anche, i nostri vizi: dibattiti sul niente... “parliamo da soli” - dice.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: