"Combat Pop": da Sanremo a Piazza Grande

La band di Bologna dell'indie italiano sul web in un progetto targato WONDER Pictures anche in contenuti speciali. Due volte a Sanremo con il cuore sempre in piazza Maggiore, Lo Stato Sociale (anche politico) documentato da Paolo Santamaria. Storie realizzate in collaborazione con BIOGRAFILM e REGIONE sulla città, la sua musica e la sua storia, dalla voce degli artisti bolognesi più noti. Il concertone del 2018 pieno di abbracci e baci che oggi non ci sono più... adesso Sanremo e Piazza Grande sono vuote. i COMBAT POP sono pronti a festeggiare una nuova liberazione... direttamente da “una vita in vacanza” stavolta con cautela e attenzione perché lo spettacolo riparta e l'estate rinasca.









