CONCERTO WEB BO "Combat Pop": da Sanremo a Piazza Grande Dopo l'esibizione sanremese di ieri esce oggi “LA PIAZZA DELLA MIA CITTÀ” film-concerto dello Stato Sociale con ospiti bolognesi solo su piattaforma IWONDERFULL

La band di Bologna dell'indie italiano sul web in un progetto targato WONDER Pictures anche in contenuti speciali. Due volte a Sanremo con il cuore sempre in piazza Maggiore, Lo Stato Sociale (anche politico) documentato da Paolo Santamaria. Storie realizzate in collaborazione con BIOGRAFILM e REGIONE sulla città, la sua musica e la sua storia, dalla voce degli artisti bolognesi più noti. Il concertone del 2018 pieno di abbracci e baci che oggi non ci sono più... adesso Sanremo e Piazza Grande sono vuote. i COMBAT POP sono pronti a festeggiare una nuova liberazione... direttamente da “una vita in vacanza” stavolta con cautela e attenzione perché lo spettacolo riparta e l'estate rinasca.

