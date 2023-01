Come i mattoni di una casa

CASA: di riposo, famiglia o circondariale, ospedale o dormitorio se non in strada, e tutti i rifugi di accoglienza sono case per chi li abita (luoghi in cui diverse persone abitano). Dal progetto astigiano CASA MONDO di Compagnia San Paolo. 35 artisti (videomaker e performer oltre ai grafici) hanno lavorato dallo Spazio Kor (portale) in ascolto su un luogo abitabile o abitato nelle infinite declinazioni (sociali e pubbliche, personali e intime) destinate all'uomo. La mia casa è una porzione di mondo che contiene il nostro desiderio di felicità e se la perdi cambi: e cambia il concetto di dimora del cuore. Un luogo d'incontro e condivisione non prevede una porta chiusa sbattuta alle spalle perché così nascono i conflitti e le guerre... Si parte da una straordinaria normalità 'famigliare' in scena (tra caos musicale e allestimento). I monologhi raccontano di nonni e bambini, una 'natività' contadina in dialetto e minestre calde sulla stufa. Le PIETRE NERE del titolo sono gli elementi disgreganti che annientano la comunità: i CELLULARI.