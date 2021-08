Come le piante: una pièce teatrale verde

A Fuori Festival c'è un prato che si chiama “Terrazza sul Mare” lontano dalla città ma dove si vedono l'orizzonte e l'infinito 'verdeazzurri'. Un luogo minore ma diffuso... Da lì IL VERDE (NON) E' UN COLORE DIFFICILE. Una ragnatela di bellezza come un 'bagnasciuga' naturale tra terra e mare che accosta arte, paesaggio e cibo. Le musiche originali di Roberto Paci Dalò (effetto Bamboo che traduce il linguaggio arboreo in suoni udibili) ballate sul VERDE accompagnano le coreografie sul “consumo onnivoro e predatorio odierno del territorio”. La vitalità delle piante esprime l'esplorazione corporea delle danzatrici verdi. La scenografia proiettata è tratta dai testi sull'intelligenza vegetale di Stefano Mancuso. La pièce è una tavola botanica esposta in un giardino-palcoscenico che avvolge il pubblico come un rampicante. Una rete diffusa tra media locali e web che fa capo a Emilia Romagna Creativa per l'evento FUORI.

