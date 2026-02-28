Come nasce un bouquet e l'arte dei fiori dietro al Festival di Sanremo

Non c’è Festival di Sanremo senza gli splendidi mazzi di fiori donati ad ogni cantante e ospite sul palco dell'Ariston. Un gesto semplice che è la fine di un grande lavoro di un'intera filiera produttiva. Ne sa qualcosa AFFI - Associazione Italiana Fioristi e Floricoltori, che per anni (e fino a qualche anno fa) ha curato i bouquet per gli artisti. Tra loro, a Sanremo, c'è anche l'imprenditrice sammarinese Mara Verbena, che per il Festival ha collaborato per l'allestimento.

"È il gesto più bello - dichiara a San Marino Rtv - perché regalare i fiori è la cosa importante che deve uscire da questo Festival. Noi di AFFI 10 anni fa siamo arrivati proprio perché abbiamo visto l'importanza della promozione che può dare Sanremo a tutta la filiera. Qui abbiamo rappresentanti tutta Italia della produzione di fiori legati a noi perché Sanremo è la madre sovrana dei fiori italiani. La novità molto bella per noi di AFFI è che abbiamo questo marchio registrato "Fiori italiani": è molto importante la registrazione e l'utilizzo di questo marchio".

"Il bouquet - aggiunge il collega - è realizzato con le maggiori produzioni del territorio, quindi cercando di valorizzare i fiori. L'intento di noi fioristi (quando li creavamo per l'Ariston) era quello di suscitare un po' di interesse intorno ai bouquet, studiandoli e pensandoli per gli artisti a cui andavano poi omaggiati. E in quel caso il primo bouquet dedicato agli uomini è stato quello di Elton John: dentro oltre a ranuncoli e garofani del territorio anche un inserimento di succulente, piante grasse che rendevano più particolare tutto il lavoro".

Intanto l'evoluzione dei fiori continua. "Adesso siamo nel momento degli anemoni e dei ranuncoli - raccontano i produttori - che sono due prodotti che in Riviera ligure vengono coltivati per la maggiore. Prima di quello ci sono state le rose, ci sono stati i garofani. Il giro d'affari sicuramente è cresciuto, però il coltivatore non ha rubato niente a nessuno" sentenzia il produttore.

Da Sanremo - Maria Letizia Camparsi







